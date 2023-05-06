تفاصيل مشاركة مدبولى بحفل استقبال الملك تشارلز بقصر باكنجهام

ونقل رئيس الوزراء إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة فى عهد الملك تشارلز الثالث.
من جانبه، أعرب الملك عن شكره لمصر وقيادتها على المشاركة رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، مثنياً على ما يربط البلدين من علاقات تعاون.
وعلى هامش المشاركة فى حفل الاستقبال، التقى مدبولى عدداً من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج، وتطرق الحديث إلى تطورات الوضع فى السودان الشقيق، وشرح رئيس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة، يقى السودان وشعبه من التداعيات السلبية للصراع الجارى، مستعرضاً جهود مصر فى استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود، هذا بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تضمنت هذه الأحاديث الثنائية اهتماماً كبيراً من جانب رؤساء الدول والحكومات بالفعاليات المنتظرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيدين بما يمثله هذا المشروع الثقافى الضخم من إضافة كبيرة للتراث الإنسانى العالمى، وجهد مقدر من جانب مصر فى الحفاظ على الإرث الحضارى.
ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة.
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