البيئة : تنفيذ برنامج تدريبى على مدار يومين للعاملين بمنظومة المخلفات بمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 10:30 صباحاً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإستمرار الجهود لبناء القدرات ورفع مستوى الأداء لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها ،نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامج تدريبي على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة .

وقد تناول البرنامج التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز والعقوبات المنصوص عليها ، وايضا التعريف بالادوار المنوط بها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها فى هذا الصدد وأفضل الطرق لتشغيلها واستدامتها.كما تضمن البرنامج تنفيذ زيارة ميدانية لاحد مصانع تدوير المخلفات وانتاج السماد العضوى بمدينة شبين الكوم بالمحافظة .

ويأتي تنفيذ البرنامج فى اطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فى منظومة المخلفات ، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة على عدة محاور، ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع ، وتقييم ، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير وتخلص آمن من المخلفات.