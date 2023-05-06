أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

جدة - نرمين السيد - تعرضت الإسكندرية صباح اليوم السبت لأمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والمركبات، وتواصلت حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الإسكندرية بشكل طبيعى ومنتظم.





وكلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الجهات المختصة باتخاذ كافة الاستعدادات لإزالة أى تجمعات لمياه الأمطار وضمان سرعة الانتقال. ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء نهاد شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد ومتابعة الرصدات الجومائية، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر، حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية. وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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