انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ووجهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تعليمات خاصة لمديرى العموم، ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهى العموم، بشأن متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 - 2023 لصفوف النقل، مشددة على ضرورة متابعة أوراق الإجابات، وأعمال التصحيح أولا بأول والتأكد أنها تتم بشكل منضبط.

وقامت مديريات التعليم فى المحافظات بتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية استعدادا لانطلاق الامتحانات، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز طباعة ورق الامتحانات.

وشددت المديريات التعليمية على الالتزام التام بالقرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.