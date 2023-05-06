مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا و24 عالميا فى تصنيف سيماجو للنشر العلمى

جدة - نرمين السيد - وأعلن الوزير، حصول مصر على من بين 233 دولة بعدد 44219 بحثاً دوليًا، و388 لمعامل h- index، وبلغ عدد الاستشهادات 42493 استشهادا، موضحاً تقدم مصر مركزين مقارنة بعام 2021 والذى احتلت فيه المرتبة 26 عالمياً، فى حين بلغ إنتاج مصر 1.13% من إجمالى الناتج العالمى من المنشورات الدولية.

ولفت أيمن عاشور إلى تحقيق مصر المرتبة الأولى إفريقياً للمرة الثالثة على التوالى منذ عام 2020 من بين 58 دولة إفريقية، يليها جنوب إفريقيا فى المرتبة الثانية، يليها نيجيريا فى المرتبة الثالثة، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر بلغ 27% من إجمالى الناتج الإفريقى من المنشورات الدولية.

وفى مجال العلوم، أشار محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى تحقيق مصر مراكز متقدمة فى مختلف المجالات العلمية، والتى جاءت على النحو التالى:



- فى مجال العلوم الزراعية: حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 19 عالمياً من بين 222 دولة.

-فى مجال الكيمياء: جاءت مصر فى المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المركز الـ 18 عالمياً من بين 194 دولة.

-فى مجال العلوم الهندسية: حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيًا، واحتلت المرتبة 22 عالمياً من بين 208 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.

-فى الطب: احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً، وحققت المرتبة 25 عالمياً من بين 225 دولة.

-فى علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة: تصدرت مصر قائمة الدول الإفريقية، كما احتلت مصر المرتبة 19 عالمياً من بين 209 دولة، وتقدمت مركزين عن العام السابق.

-فى مجال الفيزياء: احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقياً، وجاءت فى المرتبة 25 عالمياً من بين 193 دولة، وتقدمت مصر ثلاثة مراكز عن العام السابق.

-فى علوم الرياضيات: احتلت مصر المرتبة الأولى إفريقيًا، وجاءت فى المرتبة 22 عالمياً من بين 192 دولة، وتقدمت مصر ثلاثة مراكز عن العام السابق.

وصرح عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن تصنيف سيماجو (Scimago)، هو من أهم التصنيفات الدولية التى تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمى، ويتضمن المجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بكل دولة، والتى تم تطويرها من المعلومات الواردة فى قاعدة بيانات Scopus، ويحتوى التصنيف على مؤشرات 233 دولة بما فيها مؤشرات النشر العلمى، وعدد الاستشهادات، ومقارنات بين الدول وفقاً لمجال العلوم المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة أن تقدم الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة.