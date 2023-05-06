الصحة: افتتاح وتطوير 9 أقسام للعلاج الطبيعى فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح وتطوير 9 أقسام للعلاج الطبيعى بالمراكز والمستشفيات فى 6 محافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعى بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار سعى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسم للعلاج الطبيعى بوحدة طبية 2 فى منطقة النهضة بالعامرية فى محافظة الإسكندرية، وقسم آخر فى وحدة الصوا الطبية التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد فى محافظة الشرقية، وفى وحدتى طب أسرة سنجيد التابعة للإدارة الصحية بأجا، والجلايلة بالسنبلاوين فى محافظة الدقهلية، كما تم افتتاح قسما للعلاج الطبيعى بالوحدة الصحية بقرية تطون التابعة لإدارة إطسا الصحية فى محافظة الفيوم.

وأضاف عبدالغفار أنه تم افتتاح عيادتين للعلاج الطبيعى للأطفال فى محافظة الدقهلية، الأولى بوحدة طب أسرة أويش الحجر، التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة، والثانية بوحدة طب أسرة ميت على، التابعة للإدارة الصحية فى المنصورة، لافتاً إلى أنه تم تطوير وحدة علاج الأطفال، وعمل وحدة التنبيه الضوئى بمستشفى أم المصريين فى محافظة الجيزة، وقسما للعلاج الطبيعى، بوحدة سيدى عمر الصحية فى محافظة قنا.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى حرص وزارة الصحة على التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، حيث تم عمل ورش عمل حول دور العلاج الطبيعى فى علاج عرق النسا، وتأثير قلة الحركة والعجز عند المسنين، وإصابات الرباط الصليبى، بجانب دور العلاج الطبيعى فى أقسام العناية المركزة، وعمل الرنين المغناطيسى لمفصل الركبة، بمستشفيات محافظات بنى سويف، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية.

وتابع أنه تم عقد 24 دورة تدريبية لممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى بمديريات الشؤون الصحية بمحافظات "القليوبية، وبنى سويف، والمنوفية" حول دور العلاج الطبيعى مع مرضى الكلى وتأهيلهم، ورفع القدرات الحركية والوظيفية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحسين جودة الحياه للمسنين، بجانب دراسة دور العلاج الطبيعى فى تأهيل إصابات الملاعب والوقاية منها، وعلاج آلام الرقبة والظهر، وتأهيل إصابات مفصل الركبة والكتف، واستخدام تكنولوجيا الأطراف الصناعية فى تأهيل ما بعد البتر.

وأضاف النادى أنه تم عقد ندوات تثقيفية لتوعية المترددين على وحدات العلاج الطبيعى بمناطق 800 فدان، وابنى بيتك الخامسة، ودهشور، والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حول علاج آلام فقرات الرقبة، ودور العلاج الطبيعى فى علاج إصابات إلتواء الكاحل، والتهاب العصب اللفافى.