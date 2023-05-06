الصحافة الهندية تواصل إبراز أنشطة زيارة المفتى لـ نيودلهى

جدة - نرمين السيد - واصلت وسائل الإعلام الهندية إبراز أنشطة زيارة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى الهند والتى بدأت الإثنين الماضى التقى فيها عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية فى الهند.





ونشرت الصحافة الهندية مقالًا مهمًا للمفتى حمل عنوان: "رسالة سلام إلى الهند من العالم الإسلامى" أكد فيه أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا عبر تاريخها إلى التفاعل مع القضايا والتحديات المعاصرة، ونبذ الفكر المتشدد والمتطرف، وهو الأمر الذى يجب إبرازه خصوصا فى ظل تساؤل بعض الغربيين وانشغالهم بسؤال: "أين المسلمون المعتدلون" ويرون أن القلة التى تمارس التطرف هى التى تمثل الإسلام، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن إدراك الواقع والتفاعل مع القضايا المعاصرة أمرًا ضروريًا للمسلمين وهو منهج المؤسسة الدينية الرسمية فى مصر منذ القرن التاسع عشر.

وقد تناولت صحيفة "Hindustan Times" الهندية تصريحات فضيلة المفتي لشبكة “ANI” التلفزيونية الرسمية فى الهند والتى تحدث فيها عن القواسم المشتركة بين التجربتين المصرية والهندية في تحقيق المواطنة الكاملة والعيش المشترك التي وفرت فيها كل من الهند ومصر لكل فرد من مواطنيها حقوقًا متساوية بغض النظر عن خلفياتهم اللغوية أو الدينية أو العرقية، وأن كل فرد يتمتع بالمواطنة الكاملة وهم مندمجون جيدًا في نسيج واحد.

فيما نقلت صحيفة “The print” تصريحات المفتى التى أكد فيها أن رجال الدين الوسطيين فى مصر والهند يلعبون دورًا محوريًا فى تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والعالم الإسلامى بشكل عام ومصر بشكل خاص، وتأكيده على أنه يجب على رجال الدين أن يتخذوا إجراءات استباقية ليس فقط فى حل النزاعات الدولية ولكن فى منع النزاعات قبل اندلاعها خاصة تلك التي تقوم على أساس دينى.

أما موقع "Latestly" الذى يبث بعدد من اللغات الهندية فضلًا عن اللغة الإنجليزية فنشر تصريحات مفتى الجمهورية التى تحدث فيها عن زيارته لجامعة الثقافة الإسلامية والتى شعر فيها أنها جامعة مفتوحة لكل أعضاء هيئة التدريب والطلاب من مختلف الديانات، مشيرًا إلى أنه على مدار التاريخ كان هناك زيارات متبادلة بين علماء الدين من مصر والهند، بل وعلى مستوى التبادل الطلابى كذلك، معربًا عن أمله فى أن يزداد هذا التبادل للعلماء والطلاب فى المستقبل.

بينما تابع موقع Twenty Four News باللغة الهندية والإنجليزية لقاء مفتى الجمهورية بالشيخ أبو بكر أحمد مفتى الهند، والتى أكد فيها أهمية التعاون بين مصر والهند فى المجال الدينى والإفتائى واستعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كل أشكال الدعم الإفتائى وتدريب علماء الهند على الإفتاء.