الصحة: استقبال 35 ألف متردد بالعيادات المسائية لمستشفيات الصدر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 554 ألفا و475 مترددا على العيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفيات الصدر استقبلت 35 ألفًا و717 مريضًا بالعيادات المسائية، كما تم تقديم الرعاية الطبية لـ4 آلاف و988 مريضًا بالرعايات المركزة، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج استراتيجية فى مجال الأمراض الصدرية تقوم على الشقين الوقائى والعلاجى، ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أنه تم إجراء 69 ألفًا و983 أشعة متنوعة عادية ومقطعية وتليفزيونية، بالإضافة إلى إجراء 281 منظارا صدريا وشُعبيا، كما تم خلال نفس الفترة تقديم خدمات الكشف وعمل الأشعات لـ 38 ألفا و460 مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة.

وقال عبدالغفار إنه إيماءً لتوجيهات وزير الصحة والسكان، بالاستمرار في العمل على الاكتشاف المبكر لحالات الدرن وعلاجها، والاستمرار فى مسح مرضى الغسيل الكلوى للكشف عن الدرن الكامن، وإعطاء العلاج الوقائى للحالات، لمنع تحول المرض من كامن إلى نشط، حيث تم فحص 10 آلاف و704 حالات من مرضى الغسيل الكلوى باختبار الكوانتيفيرون خلال شهر مارس الماضى لضمان وقايتهم من الإصابة بمرض الدرن فى 10 محافظات.

ولفت إلى أن المحافظات التى تم فيها مسح مرضى الغسيل الكلوى، شملت أسيوط، والشرقية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والإسماعيلية، لافتا إلى تقييم الحالات الإيجابية التى تم اكتشافها، وإعطاء العلاج الوقائى لتقليل احتمالات تحول هذه الحالات إلى الدرن النشط، بجانب عقد ندوات تثقيفية للمرضى وذويهم والعاملين بأقسام الغسيل الكلوى لتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض.

وعن مبادرة صحة الرئة، قال الدكتور محمد النادى، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إنه تم اختيار 13 عيادة بمستشفيات الصدر فى مختلف المحافظات، للعمل على منع مسببات الإصابة بالسدة الرئوية، وإجراء كشف للفئات المعرضة لأمراض الرئة، كما تم افتتاح عيادة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر المحلة.

وأردف النادى أنه تمت مناظرة 1538 حالة من خلال وحدات التشخيص "عن بُعد" داخل مستشفيات صدر بهوت، والمرج، والمعمورة، وطنطا، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، مشيراً إلى أن تقنية التشخيص "عن بُعد" يتم استخدامها أثناء التعامل مع الحالات التى تستدعى تدخل بعض التخصصات الأخرى للوصول لأفضل نتائج فى علاج الحالات.

وقال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم تدريب 333 فردا من الفرق الطبية بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية خلال الربع الأول من العام الجارى، لرفع كفاءة ومهارات العاملين فى مجالات تطبيق الأدلة الاسترشادية فى مجال مكافحة الدرن، وعلاج حالات الالتهاب الرئوى والتسمم الدموى فى الرعاية المركزة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما تم تدريب فنيي المعامل على أعمال الفحص المباشر والمزارع والجين اكسبرت، بالإضافة إلى تدريب عدد من وكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات على أساسيات إدارة الجودة والمخاطر.

وذكر أمين أنه تم عقد الاجتماع الربع سنوى لمسؤولى الدرن والمعامل والأدوية بالمحافظات خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2023، حيث تمت مناقشة نتائج البرنامج لعام 2022 مع التوصية بالاستمرار نحو الاكتشاف المبكر للحالات وعلاجها، والاستمرار فى مسح الدرن الكامن لمرضى الغسيل الكلوى، ومرضى الإيدز، وإعطاء العلاج الوقائى، لمنع تحول المرض الكامن إلى نشط.

ولفت إلى أن إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التى تقدم خدماتها لمرضى الدرن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030، ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.