الرئيس التنفيذى لإقليم هونج كونج يبدى إعجابه بما تشهده مصر من تطور

جدة - نرمين السيد - بحث السفير مع الرئيس التنفيذى لهونج كونج سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وهونج كونج فى كافة المجالات، وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز حركة السياحة والسفر بما يعود بالنفع على الجانبين. كما أعرب السفير المصرى عن أهمية تنظيم زيارات ثنائية للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة الواعدة. ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لهونج كونج عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات، مبدياً إعجابه بالتطورات التى شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

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