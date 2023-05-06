مدبولي ينقل تهنئة وتحيات الرئيس السيسي للملك تشارلز الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 11:32 صباحاً - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فى حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث، بقصر باكنجهام، لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج.

ونقل رئيس الوزراء إلى الملك تشارلز الثالث، تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة في عهد الملك تشارلز الثالث.

من جانبه، أعرب الملك عن شكره لمصر وقيادتها على المشاركة رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، مثنياً على ما يربط البلدين من علاقات تعاون.

وعلى هامش المشاركة فى حفل الاستقبال، التقى مدبولى عدداً من رؤساء الحكومات والوفود المشاركين فى مراسم التتويج، حيث تطرق الحديث إلى تطورات الوضع فى السودان الشقيق، حيث شرح رئيس الوزراء الجهود المصرية الحثيثة لمحاولة إيجاد حل سريع للأزمة، يقى السودان وشعبه من التداعيات السلبية للصراع الجاري، مستعرضاً جهود مصر فى استقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين عبر الحدود، هذا بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تضمنت هذه الأحاديث الثنائية اهتماماً كبيراً من جانب رؤساء الدول والحكومات بالفعاليات المنتظرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيدين بما يمثله هذا المشروع الثقافى الضخم من إضافة كبيرة للتراث الإنسانى العالمى، وجهد مقدر من جانب مصر فى الحفاظ على الإرث الحضاري.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة.