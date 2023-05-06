محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى الحاسم للتعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الأجهزة والجهات التنفيذية بضرورة التصدى بكل حسم من أجل منع التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وفرض هيبة الدولة.





وشنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لإزالة البناء على الأراضى الزراعية؛ تماشيا مع جهود الدولة وتوجيهات محافظ الإسكندرية بالحفاظ على الرقعة الزراعية.

من جانبه، أشار حى شرق إلى قيام وحدة المتغيرات المكانية بالحى برصد ست حالات للبناء على الأراضى الزراعية بمناطق قرية الحسنية بأبيس الثانية وبعزبتى الشيخ وسكينة والرابعة الناصرية، وتم التحفظ على كمية من مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت الأجهزة المختصة بحى ثان العامرية بالتصدى لأعمال بناء على أرض زراعية، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على مساحة 500 متر بقرية (الحرية) وتم إزالتها بالكامل.

وفى سياق متصل، أسفرت الحملة التى قامت بها الإدارات المختصة بحى وسط على الأسواق والمحلات والكافيهات عن ضبط مواد غذائية ومشروبات طاقة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحرير خمسة محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار وغلق وتشميع محل تجارى مخالف؛ وذلك فى إطار التأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.