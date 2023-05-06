المفتى يشكر الحكومة الهندية ومجلس العلاقات الثقافية على نجاح زيارته

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بخالص الشكر والتقدير للحكومة الهندية والمجلس الهندى للعلاقات الثقافية والسفارة الهندية فى القاهرة على نجاح زيارته الرسمية للهند التى استمرت 5 أيام.





وأثنى مفتى الجمهورية على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، مؤكدًا أن هذه الزيارة وما تم فيها من لقاءات مثمرة هى بمنزلة حافز كبير لمواصلة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التواصل الدينى مع الخارج وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية لمصر فى كافة أرجاء العالم.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: إن فضيلة المفتى استطاع من خلال هذه الزيارة أن يمد المزيد من جسور التواصل الدينى والإفتائى مع الهند والعمل على تبادل الخبرات.

وأضاف: إن الحفاوة الهندية الكبيرة التى شهدناها خلال لقاءات فضيلة المفتى مع كبار المسئولين والعلماء على مدار خمسة أيام تؤكد مدى الثقل الدينى والإفتائى لمصر وقادتها الدينيين، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية مستمرة فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية فى التواصل مع الخارج من أجل نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف لتحقيق السلم العالمى.

وكان مفتى الجمهورية قد بدأ زيارته الرسمية إلى الهند قبل خمسة أيام حيث الْتقى فضيلته المجلس الهندى للعلاقات الثقافية بالعاصمة نيودلهى، ومساعد وزير الخارجية الهندى لشئون الشرق الأوسط، كما الْتقى عمداء وأساتذة الجامعة الإسلامية بنيودلهى، وألقى محاضرة تاريخية بجامعة أليجرا الهندية العريقة.

والْتقى المفتى كذلك وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتى الهند، وألقى خطبةَ الجمعة، من جامع الفتوح بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، الذى يعد أكبر مسجد على مستوى الهند، بحضور حوالى 30 ألف مصلٍّ، والتقى أيضًا طلاب جامعة الثقافة الإسلامية فى ولاية "كيرالا" بالهند.