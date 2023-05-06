محافظ أسوان يوجه برفع نسب التنفيذ بمشروعات قرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وشدد على ضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولاً بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
من جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ، تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، بواقع 59 مشروعا، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية احتياجات ومطالب الأهالى وذلك بمرافقة مسئولى الجهات المختصة المعنية.
وأشار ناجح إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96%، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95%، موضحاً بأن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85%، و90%.
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