مدير تعليم القاهرة يتفقد أول أيام امتحانات أولى ثانوى بمدرسة طبرى الحجاز

جدة - نرمين السيد - وانطلقت أعمال امتحانات نهاية العام الدراسى 2022-2023، لصفوف النقل بمحافظة القاهرة اعتبارا من اليوم السبت 6 مايو.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية.

وكان فى استقبال مدير المديرية، القائم بعمل مدير عام إدارة النزهة التعليمية، محمد مصطفى، ومدير مدرسة طبرى الحجاز، بهاء بدر الدين.

وتحاور موسى مع الطلاب على مستوى الامتحان، وحول وجود أى مشكلات أو معوقات واجهتهم فى أثناء الدخول على المنصة الإلكترونية، وتأكد من استلامهم ورقة المفاهيم.

وأكد جميع الطلاب تمكنهم من الدخول إلى المنصة وأداء الامتحان.

وقدم مدير المديرية النصيحة للطلاب بالتريث وعدم التسرع فى الإجابات والمراجعة قبل تسجيل الخروج، مشيرا إلى أن مسؤولى التطوير التكنولوجى بجميع المدارس الثانوية بالقاهرة يعملون كخلية نحل لتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب أثناء دخولهم على المنصة.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمدرسة 753 طالبا، موزعين على 38 لجنة امتحانية، وتمكنوا جميعا من الدخول إلى المنصة، إلا عدد قليل منهم لعدم تحديث التابلت، وتم حل المشكلة على الفور.

كما أدى الامتحان كذلك، 41 طالبا مقيدين على نظام المنازل فى 3 لجان.

وأوصى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء داخل اللجان.

امتحانات الصف الأول الثانوى

وتعقد امتحانات الصف الأول الثانوى، فى المدارس الحكومية والخدمات والخاصة المجهزة تكنولوجيا، إلكترونيا على أجهزة التابلت للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل نسبة 85% من الامتحان، وورقيا للإجابة على الأسئلة المقالية التى تمثل نسبة 15% من الامتحان.

أما الطلاب بالمدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل، فيؤدون الامتحانات ورقيا فى جميع المواد.

وتعقد الاختبارات على مستوى الإدارة التعليمية، ويضعها الموجهين الأوائل بكل إدارة، الذين يتولون أيضا إعداد ورقة مفاهيم تتضمن أبرز: القوانين، التعريفات، الخرائط، التى تحقق آلية الـOpen book، وتسمح للطلاب بالتركيز على فهم المنهج بعيدا عن الحفظ.