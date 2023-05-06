نسخة ورقية.. «التعليم» تحل أزمة تعطل منصة امتحان «أبناؤنا فى الخارج»

ويمكن للطلاب الذين واجهوا مشكلات تقنية فى الامتحان الإلكترونى، الدخول إلى هذا الرابط من هنا
وعلى الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على النموذج الإجابة، ثم تجميعها فى آخر يوم، ورفع أوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات، بالطريقة التى تعلنها وزارة التربية والتعليم قبل نهاية الامتحانات.
وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2022-2023 للطلاب المصريين فى الخارج "أبناؤنا فى الخارج"، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، اليوم السبت، وفقا للجداول المعلنة مسبقا.
وأتاحت الوزارة للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية بدءا من الساعة التاسعة صباحا، ولكن مع تعثر الكثيرين فى الوصول إلى الامتحان الإلكترونى، أتاحت النسخة الورقية من امتحان اللغة العربية الذى كان مقرراً أن يؤديه الطلاب اليوم.
كما يمكن للطلاب المتخلفين عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، الدخول إلى هذا الرابط لتحميل نسخة الامتحان الورقية والإجابة عليه.
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