إعلان تشكيل مجلس الأمناء.. وزير التعليم العالى يتفقد جامعة بنها الأهلية

جدة - نرمين السيد - فى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدعم الغير محدود الذى قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مؤكدًا على أهمية استعداد الجامعة للعام الدراسى الجامعى القادم 2022/2023.

وأشار عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إلى أن التعليم يُمثل البداية الحقيقية لتطوير المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الخريجين لتلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلى وتوفير فرص عمل ملائمة للخريجين، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية قادرة على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بها، نظرًا لتقديمها برامج دراسية حديثة ومتميزة

وأوضح الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها الأهلية تضم العديد من المبانى ومنها، المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وكذلك المناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى إنه تمت مراعاة كافة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها الجامعة، مستعرضًا الموقف التنفيذى لكافة منشآت الجامعة.

ونوه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إلى أهمية إنشاء الجامعات باعتبارها صروحًا علمية ومنارات للعلم والمعرفة والثقافة، متمنيًا التوفيق والسداد لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية لتحقيق رؤية وأهداف الجامعة.

وقرر المجلس تكليف الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، برئاسة مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، كما تم تكليف الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، لتكون نائبًا لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

كما قرر المجلس تكليف الدكتور جمال سوسة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس الجامعة.

وشهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها الأهلية وهيئة دعم وتطوير الجامعات، بهدف التعاون فى إيجاد آليات لسداد قرض إنشاء وتشغيل جامعة بنها الأهلية، وتقديم خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة، وتقديم برامج تعليمية تتوافق مع مُتطلبات سوق العمل واحتياجات البلاد، والتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوى المدير التنفيذى لهيئة دعم وتطوير الجامعات.

وعلى هامش الاجتماع، تفقد الوزير برفقة أعضاء مجلس الأمناء منشآت جامعة بنها الأهلية، واطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة وجاهزية المنشآت لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى القادم، كما أكد الوزير على أهمية استعداد الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسى، وتوفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

ويتشكل مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية من الآتى: الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد صفوت محمد زهران رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور سليمان محمد مصطفى نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال حلمى محمد السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتورة سهير شعراوى محمد جمعة نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور هانى سيد محمد ضاحى وزير النقل الأسبق، والدكتورة ميرفت أبوبكر سيد أحمد الديب الأستاذ المتفرغ بكلية التربية جامعة بنها، والدكتور أحمد عمر إبراهيم هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر، والدكتور محمد عفيفى طه أحمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والدكتور محمود محمد صفوت محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ومحمود محمد محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، محمد صفى الدين محمد جودة خربوش وزير الرياضة الأسبق، والمهندس محمد حامد محمد إبراهيم الشريف رئيس مجلس أمناء العبور، ومحمد عبدالرحيم سيد أحمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور.

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وقد بدأت الدراسة فى 4 كليات وهى (الطب البشرى، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، خلال العام الدراسى 2022/2023، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.