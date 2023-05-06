وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأكد الجانب الأمريكى فى هذا الصدد محورية دور مصر كركيزة للاستقرار والسلام فى المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد فى مكافحة الإرهاب، الأمر الذى يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات، لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولى والإقليمى.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد نقاشاً مفتوحاً بين الرئيس وأعضاء الكونجرس الأمريكى، حيث تم التطرق إلى الأزمات التى يعانى منها العديد من دول المنطقة، وتهدد المقومات الأساسية للدول فى حد ذاتها، بما يعرض مقدرات شعوبها لمخاطر وجودية، ويُنذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة.
وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيراً فى هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة، التى تتم بالتوازى، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة، ومؤكداً أن السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة فى المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب.
كما أكد الرئيس، موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، والشروع فى حوار سلمى يؤدى إلى استكمال المسار الانتقالى، على النحو الذى يرتضيه الشعب السودانى الشقيق، ويجنبه المعاناة الإنسانية، ويتيح له المضى قدماً فى مسار الاستقرار والتنمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بالنواب الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.