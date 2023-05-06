أوراوا الياباني يخطف من الهلال السعودي كأس دوري أبطال آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 03:30 مساءً - توج نادى أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على ضيفه الهلال السعودي بهدف دون مقابل فى المواجهة التى جمعتهما باستاد سايتاما الشهير، بعد انتهاء موقعة الذهاب في الرياض، بنتيجة 1-1.

وسجل اندري كاريلو هدف أوراوا اليابانى بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى والمباراة.

وحسم أوراوا ريد دايموندز الياباني، لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز به مرتين فقط على مدار التاريخ، كما حلّ وصيفًا في مرة أخرى.

وتوج أوراوا باللقب الأول عام 2007 بعد الفوز على سباهان الإيراني في النهائي، واللقب الثاني عام 2017 على حساب الهلال، واللقب الثالث على حساب الهلال أيضا اليوم لموسم 2023، أما الوصافة الوحيدة فكانت في 2019 أمام الهلال أيضًا.

وفشل الهلال السعودي حامل اللقب في الدفاع عن لقبه وتعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021.

نجح أوراوا في الفوز بلقب ثالث بعد 2007 و2017، حيث تسلح الفريق الياباني بقيادة المدرب البولندي ماتشيي سكورزا بجماهيره التي ستتخطى 50 ألف متفرّج.