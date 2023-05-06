محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل.. والتعليم: الأسئلة من المنهج ولا شكاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 03:30 مساءً - تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي الجاري، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وأكد المحافظ على انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوي الإدارات التعليمية الستة، دون أي شكاوى او معوقات، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل مدرسة بها لجان امتحانيه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وشدد المحافظ علي توفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء علي أي محاولة غش، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وإعلان النتيجة، فضلًا عن متابعة أعمال الكونترول.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نحو 60 ألف طالبة وطالبة بسنوات النقل في المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والفنية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام.

أشار رضوان إلي أن الامتحانات تسير سيراً طبيعياً ولم ترد غرفة العمليات أي شكوى من صعوبة الامتحانات وأن الورقة الإمتحانية مطابقة للمواصفات، وأن الأسئلة مما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوي الطالب المتوسط.

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