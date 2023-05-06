عاجل- الرئيس السيسى يتابع مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعاً اليوم، السبت، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.





وصرح المستشار أحمد فهمى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع "مستقبل مصر" بالقطاعات المختلفة بالجمهورية، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضى، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، أو التصنيع الزراعى لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعى. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى استصلاح الأراضى، واستخدام أحدث أنظمة الرى والميكنة الزراعية، فى نطاق المشروع. وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكل مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمرانى، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيراً إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" بوجهٍ عام، يهدُف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية فى مصر، ليسهم بشكل كبير فى سد الفجوة فى المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائى، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة فى البلاد.

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