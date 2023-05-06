السبكى: مصر تتبنى نموذجا مختلطا لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد، الدكتور ريكا مينون، مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الدولى، الدكتور عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية، الدكتور أيوديدچى جعفر، خبير اقتصادى أول لنظم التأمين الصحى الشامل، الدكتور أفريل كابلان، أخصائى أول النظم الصحية، الدكتور تيهومير ستريزيب، خبير نظم التأمين الصحى، الدكتور عمرو الشواربى، مسؤول اقتصادى، الدكتور مانونا هيمرلى، أخصائى اقتصاديات الصحة، الدكتور ريانا روبرتس، مدير برامج التنمية البشرية فى مصر.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد السبكى، بوفد البنك الدولى مشيدًا بنجاح المهمة المشتركة للبنك الدولى فى دعم نجاح نظام التأمين الصحى الشامل، فى إطار السعى نحو تعميم التغطية الصحية الشاملة للمصريين، وتحسين جودة وكفاءة مخرجات الرعاية الصحية، كما وجه التهنئة للدكتور عمرو الشلقانى، على منصبه الجديد، وانتقاله للعمل كخبير أول النظم الصحية بجنوب السودان بعد انتهاء فترة عمله بمصر، مثمنًا كل مجهوداته المخلصة والمبذولة طوال فترة عمله فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، بالتعاون المثمر والمستمر للبنك الدولى لدعم نجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، كما استمع السبكى إلى آراء الوفد حول تقييم المنظومة وتطورات الرعاية الصحية فى مصر، وتطلعهم للزيارة القادمة للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وأهمها مستشفى شرم الشيخ الدولى، أول مستشفى خضراء بمصر حاصلة على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، والاعتماد القومى GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية.

حيث أشاد وفد البنك الدولى، بالتقدم الملحوظ لقطاع الرعاية الصحية فى مصر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل يضمن كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت الصحية، وجودة الخدمات الطبية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وناقش اللقاء، أوجه تعزيز التعاون والفرص المستقبلية لاستكمال دعم نجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى إلى 3 أهداف استراتيجية يستهدف تحقيقهم خلال الفترة المقبلة، وهم "التحسين والتطوير المستمرين للمنظومة وكافة النواحى المتعلقة بها بأقصى مدى للوصول إلى مستوى التشغيل المثالي والعالمى، تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها بالمحافظات فى المراحل القادمة، تبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة".

وتطرق اللقاء، إلى بحث فرص التعاون لدعم تطبيق النموذج المثالى للشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى مجال الرعاية الصحية بمصر، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والاستفادة من خبرات البنك الدولى فى دعم تطبيق هذه النماذج ببعض الدول، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى إلى لقائه مع الهيئة المنفذة للتأمين الصحى الاجتماعى بدولة إندونيسيا BPJS Kesehatan لبحث التعاون وتبادل الخبرات كأحد النماذج الناجحة للشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الصحى فى مصر.

كما أشار الدكتور أحمد السبكى، إلى زيارته لدولة الهند للمشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية "AHCI 2023"، وبحث فرص التعاون مع مجموعة أبولو الهندية أكبر مجموعة قائمة بعمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم، مؤكدًا حرص هيئة الرعاية الصحية على الانفتاح على جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية، ولافتًا إلى أن الهيئة تمتلك كل مقومات النجاح لوضع مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار والسياحة العلاجية، وأن دولة الهند نموذج قوى فى الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص، ومن الدول المتقدمة التى يحتذى بها فى مجال السياحة العلاجية.

واستمع الدكتور أحمد السبكى، خلال اللقاء، إلى تساؤلات وفد البنك الدولى حول التطورات التقنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وآليات التحول الرقمى، ونظام المطالبات، والتسجيل الطبى الإلكترونى، ونظم الرعاية الصحية الأولية، ونظم تمويل الرعاية الصحية، حيث أوضح السبكى، تطورات الرعاية الصحية فى مصر، والفرق بين النظام الصحى المصرى القديم والجديد.

وأشار السبكى، إلى أن مصر تتبنى نموذجا مختلطا لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، يشمل نسبة من الإنفاق مقابل كل منتفع مسجل بالمنظومة "Capitation"، والدفع مقابل خدمات وتداخلات محددة "FFS"، وتابع: نسعى لتطبيق نظام تكاليف الاستشفاء "DRG" والذى يسهم فى التحكم بتكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة.

وأضاف، أن نظام الرعاية الصحية الأولية بمنظومة التأمين الصحى الشامل يغطي 4 ركائز أساسية تشمل " خدمات الصحة العامة، مبادرات التوعية والتثقيف الصحى، خدمات الطب الوقائي، خدمات الرعاية العلاجية من المستوى الأول"، مما يسهم فى تعزيز الوقاية لصحة الأفراد والمجتمع، وتقليل عبء التكاليف الصحية فى تقديم خدمات مستويات الرعاية الثانوية والثالثية.

ولفت السبكى، إلى تبنى حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء، أهمها تعديل منظومة الرواتب والأجور، وتطوير بيئة العمل، وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة، والحصول على التسجيل والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت، والتدريب والتعليم الطبى المستمر، والدعم المعنوي للأطقم الطبية، كل ذلك مما ساهم فى سد احتياجات منظومة التأمين الصحى الشامل من الكوادر والخبرات الطبية المؤهلة على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

ونوه، إلى جودة وكفاءة المنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وأهمها مستشفى شرم الشيخ الدولى، ونجاحها فى الحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطلعه للمزيد، لافتًا إلى أنه جار تجهيز مستشفى طابا الآن لتصبح على نفس المستوى العالمى.

وتابع: "نمضى قُدماً فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، على نحو يسهم أيضًا فى خفض معدلات الفقر، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030".

وأشاد السبكى، بدور البنك الدولى، كشريك نجاح فى مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها فى تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، هذا المشروع الحيوى الذى حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.

ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولى رفيع المستوى، الاستعداد الكامل لاستمرار تقديم كل أوجه الدعم للإسهام فى النهوض بقطاع الرعاية الصحية فى مصر، من خلال التأمين الصحى الشامل، بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالهيئة.