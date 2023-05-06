ويأتى ذلك إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية، وفقًا لأحدث ما وصل اليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة جريفولز إيجيبت، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز الإسبانية الرائدة بمجال مشتقات البلازما.
ومن المنتظر أن تستقبل شركة جريفولز الإسبانية ببرشلونة، كميات مُتزايدة من البلازما المصرية كجزء من الإتفاقية الإستراتيجية التى وقعتها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى نوفمبر 2020.
فيما أشار الرئيس التنفيذى لشركة جريفولز إيجيبت، أنه بفضل حجم التبرعات بالبلازما المتزايدة فإن مصر تجتاز خطوات كبيرة تجاه رؤيتها لتكون رائدة إقليميًا فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما، مُشيرًا إلى مدى أهمية ذلك المجال الطبى الذى يسهم فى إنقاذ حياة الألآف من المرضى.
وتقوم شركة جريفولز إيجيبت، حاليًا، بإقامة بنية تحتية متكاملة للبلازما تشمل عشرين مركزًا للتبرع فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتجزئة وتنقية البلازما، وكذلك مركز الإختبار والتخزين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للمعايير والإشتراطات الطبية العالمية فى ذلك المجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أول شحنة بلازما مصرية إلى إسبانيا لتصنيعها وإعادتها كأدوية حيوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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