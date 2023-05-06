وصول أول شحنة بلازما مصرية إلى إسبانيا لتصنيعها وإعادتها كأدوية حيوية

جدة - نرمين السيد - وصلت الشحنات الأولى من البلازما المصرية التى تم تجميعها بالمراكز التابعة لشركة "جريفولز إيجيبت" إلى إسبانيا، بهدف تصنيعها وإعادة إرسالها إلى مصر فى صورة أدوية حيوية مشتقة من البلازما، بما يُسهم فى توفير العلاج للعديد من الحالات النادرة والمزمنة مثل: أمراض نقص المناعة الأولية، أمراض القلب والرئة، علاج الصدمات، طب الطوارئ، وإضطرابات النزيف والحروق.





ويأتى ذلك إستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى دعم وتطوير المنظومة الطبية، وفقًا لأحدث ما وصل اليه العلم فى المجالات الطبية المتطورة، وفى إطار التعاون الوثيق بين شركة جريفولز إيجيبت، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفولز الإسبانية الرائدة بمجال مشتقات البلازما.

ومن المنتظر أن تستقبل شركة جريفولز الإسبانية ببرشلونة، كميات مُتزايدة من البلازما المصرية كجزء من الإتفاقية الإستراتيجية التى وقعتها بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى نوفمبر 2020.

فيما أشار الرئيس التنفيذى لشركة جريفولز إيجيبت، أنه بفضل حجم التبرعات بالبلازما المتزايدة فإن مصر تجتاز خطوات كبيرة تجاه رؤيتها لتكون رائدة إقليميًا فى مجال الأدوية المشتقة من البلازما، مُشيرًا إلى مدى أهمية ذلك المجال الطبى الذى يسهم فى إنقاذ حياة الألآف من المرضى.

وتقوم شركة جريفولز إيجيبت، حاليًا، بإقامة بنية تحتية متكاملة للبلازما تشمل عشرين مركزًا للتبرع فى جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة مصنع لتجزئة وتنقية البلازما، وكذلك مركز الإختبار والتخزين بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للمعايير والإشتراطات الطبية العالمية فى ذلك المجال.