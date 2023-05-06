إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ حملات الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية.





وأوضح أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 73 حالة تعدٍ بمساحه 5543 مترا على أراضى أملاك الدولة، بمناطق أبو غالب والرياح البحيرى وقرى نكلا ووردان وبنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد أحمد راشد أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدورى على الحالات التى تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

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