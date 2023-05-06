أكاديمية ناصر العسكرية توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتى الأزهر ودمنهور

ويهدف ذلك إلى تعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين والإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، وإستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد عدد من اللقاءات المفتوحة لطلبة الجامعات، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين.
قام بتوقيع البروتوكولات اللواء أ.ح أشرف محمد فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وأ.د عبدالحميد السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، وأ.د جمال عبدربه، عميد كلية زراعة جامعة الأزهر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعتى الأزهر ودمنهور.
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