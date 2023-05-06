الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة البيئة فى الفترة من ٢٩ أبريل وحتى ٦مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 05:23 مساءً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من ٣٠ ابريل حتى ٦ مايو الجارى كالتالى :

الاثنين الموافق ١ مايو :

" دعم المشاركة فى الطريق ما بين مؤتمري cop27وcop28"

**ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،مع السيد جان بيير مباسي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية NARO، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة ودعم المشاركة الفعالة للمنظمة في الطريق ما بين مؤتمري المناخ COP27 و COP28.

الثلاثاء الموافق ٢ مايو :

١- " تقرير حول جهود وزارة البيئة بالمرحلة الاولى " بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة "

* * الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول الجهود والاجراءات التى قامت بها الوزارة خلال المرحلة الأولى من مبادرة فخامة رئيس الجمهورية" 100 مليون شجرة"، والتى سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، حيث شاركت الوزارة فى العام الأول من المبادرة من خلال زراعة مايقرب من 1,3 مليون شجرة فى جميع انحاء الجمهورية .

٢- " استكمال جهود البيئة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية "

** عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي برامج البنية التحتية الجارية على مستوي المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن .

الأربعاء الموافق ٣ مايو :

١- "بإستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس، بحث الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة"

** بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري؛ بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني ايرك ادم مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، والسيد أناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية.

٢- " بحجم استثمارات يقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار بحث اوجه التعاون للاستثمار فى تدوير زيوت الطعام "

** فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية تطبيق الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، ترأس الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات من مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإجتماع التشاورى مع الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول وعدد من ممثلى شركات تجميع الزيوت المستعملة، لبحث أوجه التعاون للاستثمار فى تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران المستدام، والديزل الحيوى، بحجم استثمارات يقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار .

الخميس الموافق ٤ مايو:

١- "زيارة صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين لمصر ، لتوثيق اواصر التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة"

** استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، لبدء مراسم زيارتها لمصر وتحديدا لمحافظة الفيوم على مدار ٤ أيام، والتي ستشهد خلالها عدد من الفعاليات المتعلقة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، وذلك تكليلا لنجاح زيارة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم مؤخراً لدولة الأردن تلبية لدعوة صاحبة السمو الملكى لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار داخل المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم.

٢- "جولة تفقدية لصاحبة السمو الملكى لمنطقة الجذب السياحى بمحمية وادى الريان "

* تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية ودعما للاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بأول تعاون مصرى اردنى بالفيوم ،اصطحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم صاحبة السمو الملكى الاميرة عالية بنت الحسين بجولة تفقدية لمنطقة الجذب السياحى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، الدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة "four paws international"، الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والسيد ميربك تريلا مدير عام محمية المأوي بدولة الاردن الشقيقة.

٣ - " اعلان أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم"

**أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وصاحبة السمو الملكى الاميرة عالية بنت الحسين والدكتور أمير خليل ممثل مؤسسة four paws أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، فى إطار خطط واستراتيجيات الدولة المصرية للتنمية، وتدعيم وتحفيز الفرص الاستثمارية في المجال البيئي وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وإيجاد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية الإقليمية، لاسيما مع الدول الشقيقة والقطاع الخاص.جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws العالمية، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان" بمحافظة الفيوم كأحد المشروعات الاستثمارية الخضراء الرائدة التى تدعم فرص التنمية السياحية بالمحافظة وتعمل على توفير فرص عمل وحماية البيئة.

٤- " توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم"

**فى إطار توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان بالفيوم، الدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تؤكد ان المشروع يتخطى عملية توفير الخدمات والأنشطة السياحية لتفعيل مفهوم صحة الكوكب كمفهوم شامل ، وفرصة حقيقية لدعم السياحية البيئية والمجتمعات المحلية بمحافظة الفيوم، وتتقدم بالشكر لصاحبة السمو الملكى الأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم لدعمهما العمل البيئى بمحميات الفيوم .

٥-"استكمال جهود البيئة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية "

**بحثت الدكتورة "ياسمين فؤاد"، وزيرة البيئة ،واللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , ، واللواء "هشام آمنة"، وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع , آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية، وتوقيع ملحق عقود مراحل تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة البلدية.

الجمعه الموافق ٥ مايو :

" زيارة صاحبة السمو الملكى الاردنى لوادي الحيتان"

* في اليوم الثاني من زيارتها لمحافظة الفيوم، قام الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بمرافقة صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لزيارة محمية وادي الحيتان بمركز يوسف الصديق.

السبت الموافق ٦مايو:

"استكمال جهود البيئة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية "

تنفيذ وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامج تدريبي على مدار يومين للعاملين بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظة ، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بإستمرار الجهود لبناء القدرات ورفع مستوى الأداء لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، بما يسهل تنفيذ المنظومة ويحقق فاعليتها واستدامتها .