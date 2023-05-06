أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام مقبلة

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ تشهد البلاد خلال 6 أيام مقبلة طقسًا مائلًا للبرودة صباحًا، مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.





وقالت الأرصاد فى تقريرها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، السبت، أن يكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتزايد فرص سقوط الأمطار الحفيفة على مناطق من السواحل الشمال وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتظهر الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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