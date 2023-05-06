إزالة 73 حالة تعد بمساحة 5543 مترا بمنشأة القناطر فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 73 حالة تعد بمساحة 5543 مترا على أملاك الدولة بمناطق أبو غالب والرياح البحيرى وقرى نكلا ووردان وبنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال تنفيذ حملات الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها.

وشدد أحمد راشد، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع المتابعة الدورية لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.