رئيس جامعة حلوان: انتهاء 70% من مخطط تحويل كليتى التربية الرياضية لنوادٍ

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هى أساس بناء النوادى الرياضية فى مصر، وأن هناك مخططا لتحويل هذه الكليات لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو 70% من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، وجار العرض على وزارة الشباب والرياضة.

وتابع الدكتور السيد قنديل - خلال لقائه مع أعضاء مجلسى كليتى التربية الرياضية بنين وبنات - أن هناك تغيرا نوعيا فى فلسفة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك اهتماما كبيرا بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضى والتدريب والتأهيل الرياضى، وأن الدولة تدعم بصورة كبيرة الرياضة والتى بدورها تنعكس على الصحة العامة.

وواصل أن ممارسة الرياضة تعد وقاية وعلاج، وأن هناك اجماعا على مسمى علوم الرياضة، وأن هذا الأمر لا يعنى إغفال للتربية الرياضية ولكن ستكون ضمن البرامج المتاحة بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن إنشاء ناد رياضى فى المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفى كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفى جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

ولفت إلى ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان ومؤتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

وشدد رئيس جامعة حلوان على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكل الاحتياجات المطلوبة فى عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات الرياضية لدينا، وهى من أقدم واعرق الكليات فى مصر والعالم العربى، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة فى التعليم الدولى وذوى الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معد ومؤهل لسوق العمل المحلى والدولى.

عقد اللقاء بحضور الدكتور عماد العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، الدكتورة أمل عبد الله عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وأعضاء مجلسى كليتى التربية الرياضية، أمين عام الجامعة، الأمناء المساعدين.