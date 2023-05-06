الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 06:29 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 15

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16

دمنهور 27 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 16

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 29 18

نخل 26 11

كاترين 23 09

الطور 31 19

طابا 27 20

شرم الشيخ 31 20

الاسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 23 15

مطروح 22 16

السلوم 23 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 17

الغردقة 31 20

سفاجا 32 22

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 22

حلايب 29 21

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 20

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 29 17

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 19

أسوان 34 20

الوادى الجديد 32 20

أبوسمبل 34 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 42 28

المدينة 39 24

الرياض 41 26

المنامة 33 26

أبوظبى 36 24

الدوحة 33 25

الكويت 38 23

دمشق 22 10

بيروت 21 17

عمان 22 11

القدس 21 12

غزة 23 17

بغداد 36 20

مسقط 33 28

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 28

طرابلس 29 21

تونس 28 19

الجزائر 23 18

الرباط 24 11

نواكشوط 36 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 18 09

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 28 16

نيودلهى 37 23

جاكرتا 33 26

بكين 26 10

كوالالمبور 33 25

طوكيو 19 11

أثينا 24 14

روما 25 13

باريس 21 10

مدريد 27 14

برلين 16 07

لندن 20 12

مونتريال 20 10

موسكو 09 01

نيويورك 22 14

واشنطن 24 14

أديس أبابا 23 13