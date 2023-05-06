تعليم الجيزة: انضباط فى اليوم الأول للعملية الامتحانية دون شكاوى أو مشكلات

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية وأعضاء غرفة عمليات المديرية من خلاال غرفة عمليات الامتحانات المركزية بالمديرية اليوم، العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الأول من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بتعليم الجيزة.





وشملت الامتحانات فى يومها الأول: "الصف الرابع الابتدائى مقيد 206269 وكانت نسبة الحضور 96 %، الصف الخامس الابتدائى مقيد 199094 وكانت نسبة الحضور 97%، الصف الأول الإعدادى مقيد 190601 وكانت نسبة الحضور 96 %، الصف الأول الثانوى مقيد 73541 وكانت نسبة الحضور 98%".

كما تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبه والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

ونوه سلومة، بأن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، وتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

كما شدد سلومة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج وعدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.