«البنك الدولى» يشيد بنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة ريكا مينون، خلال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل: "شكرًا جزيلاً على هذه الفرصة لزيارة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مصر، أنه لمن دواعى سرورى أن نعمل معاً جنبًا إلى جنب فى شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لدعم التأمين الصحى الشامل فى مصر.

وأضافت الدكتورة ريكا مينون: أنا معجبة جدًا برؤية مدى تقدم العمل فى استكمال المرحلة الأولى، وأتطلع إلى رؤية دخول محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل، تهانينا وآمل أن يستمر هذا التعاون.

جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى.

ضم الوفد كلًا من الدكتور ريكا مينون، مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وإفريقيا بالبنك الدولى، والدكتور عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية، والدكتور ايوديدچى جعفر، خبير اقتصادى أول لنظم التأمين الصحى الشامل، والدكتور أفريل كابلان، إخصائى أول النظم الصحية، والدكتور تيهومير ستريزيب، خبير نظم التأمين الصحى، والدكتور عمرو الشواربى، مسئول اقتصادى، والدكتور مانونا هيمرلى، إخصائى اقتصاديات الصحة، والدكتور ريانا روبرتس، مدير برامج التنمية البشرية فى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم نجاحات منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر.