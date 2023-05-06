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وزير الزراعة يتوجه الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 07:30 مساءً - السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي غادر القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي لحضور مؤتمر المناخ الذي سينعقد بالعاصمة الاميركية واشنطن في الفترة من ٨ - ١٠ مايو الجاري بدعوة من وزير الزراعة الامريكي توماس فيلساك

هذا ومن المقرر ان يتناول المؤتمر المبادرة الامارتية الامريكية حول الابتكار الزراعى كما يناقش

عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناخ والتاثيرات المناخية العالمية التي يواجهها العالم

ومن المقرر ان يشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية

على هامش المؤتمر سوف يعقد القصير مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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