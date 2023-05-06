لأول مرة.. أشرف صبحى يفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير - عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت: "الحمد لله، ولأول مرة هذا المنصب لمصر، فوز مصر ممثلة فى شخصى كرئيس للاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية بعد منافسة شرسة مع جنوب إفريقيا الرئيس الحالى، تحيا مصر".

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد شهد أمس الجمعة اجتماعات الاتحاد الرياضى الإفريقى للجامعات، بجامعة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ضمن برنامج زيارته لدولة جنوب إفريقيا.