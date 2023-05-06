الكشف عن أبنية ودفنات من العصور المتأخرة فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الكشف يشير إلى أهمية هذا الموقع خلال عصور الدولة القديمة والوسطى، والعصور المتأخرة، مشيرا إلى نص الأدعية والتضرع للآباء القديسين الأوائل الذى تم الكشف عنه على أحد جدران تلك الأبنية، والمكتوب بالمداد الأسود فى ثمانية أسطر أفقية بالخط القبطى، يعلوه أرفف من الطين والتبن التى ربما كانت تستخدم لوضع مستلزمات الراهب وحفظ المخطوطات.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لـ آثار مصر الوسطى، أنَّ الأبنية التى تم الكشف عنها فى الجبانة العلوية للمنطقة عبارة عن قلايات تتكون من فناء وعدد من الحجرات ملحق بها أماكن للتخزين وموقد نار، أما عن الدفنات التى تم الكشف عنها فى الجبانة السفلية، فتم العثور داخلها على أجزاء من توابيت خشبية وهياكل عظمية وبعض الأثاث الجنائزى فى حالة سيئة من الحفظ.

لافتًا إلى أنَّ إحدى هذه الدفنات تخص سيدة عثر بداخلها على التابوت الخاص بها فى حالة سيئة من الحفظ لم تبقى منه سوى قناع وكفين وأجزاء من الصدر، بالإضافة إلى عدد من الأوانى الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام ومجموعة من الخرز المصنوع من الفيانس الأزرق والأسود ومراتين من النحاس.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ جبانة مير تضم مجموعة من المقابر الصخرية المنحوتة بالكامل فى الصخر ترجع إلى عصرى الدولة القديمة والوسطى.