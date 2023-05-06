اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المتلاعبين بتعريفة الركوب فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وشدد على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكلف المحافظ فى تصريح له، اليوم السبت، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرتى إدارة المواقف والمرور لشن حملات مفاجئة على الطرق الداخلية والفرعية بنطاق المحافظة ووقف خط السير فى حالة مخالفة أى سيارة بتعريفة الركوب.

وشدد المحافظ، على ضرورة المرور اليومى على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مدى التزام سائقى السيارات بتعريفة الركوب المحددة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين، بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعى والسرفيس داخل المحافظة.

وكلف المحافظ، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات المواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وأكد ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل فى أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالبا المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذى وتحمل مسئولياتهم وعدم الاستجابة لاستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخط الساخن 2303693- 055 والذى يعمل على مدى 24 ساعة.

وفى سياق آخر، تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط 220 طنا و320 كيلو قمح محلى قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

وذكرت مديرية التموين - فى بيان - أنه جرى تشكيل حملة مكبرة مع إدارة تموين بلبيس والتى تمكنت من ضبط 220 طنا و320 كجم قمح محلى أثناء تخزينها بأحد نقاط تجميع القمح غير المرخصة وذلك لتهربيها وبيعها فى السوق السوداء، وتم ضبط صاحبها وإحالته النيابة التى تولت التحقيق.

وكان محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب قد كلف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلى من المزارعين تزامنا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائى للمواطنين.

وعلى صعيد آخر - شب حريق هائل فى مزرعة مواشى بقرية بالشرقية نتج عنه مصرع ربة منزل مصرع ونفوق 5 رؤوس ماشية والتهام النيران لمحتوياتها.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بنشوب حريق هائل بمزرعة للثروة الحيوانية بقرية النخاس مركز الزقازيق ما أسفر عن مصرع ربة منزل 43 عاما ونفوق 5 رؤوس ماشية والتهام النيران لمحتويات المزرعة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة مالية وفنية لتحديد قيمة الخسائر وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.