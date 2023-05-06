مصر ترحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلى الأطراف السودانية فى جدة

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع فى جدة، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية، التى أسهمت فى تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار.





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