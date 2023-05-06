محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة فى المواقف

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان جولاته الميدانية على موقف الخانكة وبنها العمومى لليوم الثالث على التوالى، والتقى بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة فى حالة مخالفة السائقين.





وشدد المحافظ - فى بيان اليوم السبت - على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالى وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وبين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة، وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتى تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية على كل مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وفى هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها فى تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، حيث تبين التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف.