أمن الشرقية يداهم مجزر دواجن مخالف ويضبط أكثر من 4 أطنان غير صالحة للاستهلاك الأدمي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 08:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شكوى لأحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية من قيام شخصين بإدارة مجزر للدواجن "غير مُرخص" كائن بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية وإتجارهما فى الدواجن النافقة وبيعها للمُستهلكين .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة تموينية بالإشتراك مع الجهات المختصة إستهدفت خلالها المجزر المُشار إليه حيث أسفرت نتائجها عن ضبط (4.350 طن دواجن كاملة مجمدة - 450 كيلو جرام) مقطعات دواجن أوراك مجمدة، بدون بيانات ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى الخواص الطبيعية، كما لم يتم العثور على دواجن نافقة بالمجزر، كما تبين أن المجزر غير مرخص وغير مطابق للإشتراطات الصحية والتخزينية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.