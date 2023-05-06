وزير الصحة يؤكد الاهتمام بملف تطوير خدمات العلاج الطبيعى بالمستشفيات

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا، اليوم السبت، مع النقيب العام للعلاج الطبيعى الدكتور سامى سعد، ووفد من أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة التعاون المشترك فى دعم خدمات العلاج الطبيعى، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات والاحتياجات اللازمة لتطوير العمل بمنظومة خدمات العلاج الطبيعى بالوزارة، البالغ عددها 761 قسمًا، بينهم 277 فى المستشفيات، و484 قسمًا بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وقال إن الوزير أكد أهمية التعاون مع نقابة العلاج الطبيعى لتكثيف البرامج التدريبية للخريجين الجدد والمكلفين بالعمل فى أقسام العلاج الطبيعى المستحدثة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التى تعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتى تم تطبيقها بـ109 منشآت، ضمن 251 منشأة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش موقف نقابة العلاج الطبيعى من مقترحات إنشاء كليات لـ«العلاج الوظائفى»، حيث أكد الوزير أهمية استحداث تخصصات جديدة فى الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نيفين عونى مدير إدارة العلاج الطبيعى، فيما ضم وفد مجلس نقابة العلاج الطبيعى، الدكتور سامى عبدالصمد عضو المجلس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتور حافظ شوقى وكيل النقابة، والدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة.