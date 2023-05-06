وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروع تطوير مجمع مصر حلوان للغزل والنسيج

وراجع الوزير مراحل تنفيذ المشروع وتوقيتات الانتهاء من الأعمال، ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أى أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرة.
وأشار إلى مراحل تنفيذ مصانع النسيج والتحضيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا وبحجم استثمارات 14,2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو، وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو، بإجمالى استثمارات 23 مليون يورو، بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.
وأكد ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون فى ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعدادا للتشغيل التجريبى.
وأوضح أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقى الافتتاحات طبقا للمخطط الزمنى.
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