تعليم الجيزة: انتظام أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الامتحانات من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية؛ للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية وسرعة حلها، بناءً على توجيهات الدكور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشدن محافظ الجيزة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جاء إحصاءات العملية الامتحانية فى يومها الأول كالتالى:

- الصف الرابع الابتدائى: مقيد به 206 ألفا و269 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان نسبة 96%.

- الصف الخامس الابتدائى: مقيد به 199 ألفا و94 طالبا وطالبة، حضر مهم 97%.

- الصف الأول الإعدادية: مقيد به 190 ألفا و601 طالب وطالبة، حضر منهم 96%.

- الصف الأول الثانوى: مقيد به 73 ألفا و541 طالبا وطالبة، حضر منهم نسبة 98%.

ووجَّه أشرف سلومة، بضرورة انضباط العملية الامتحانية، والتواجد المستمر لمديرى الإدارات التعليمية فى ميدان العمل لمتابعة الامتحانات، كما شدد على توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان والخروج، كما وجه بعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا إلى داخل اللجان حتى وإن كان مغلقا، تجنبا لإلغاء امتحان الطلاب.