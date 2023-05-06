رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية بريطانيا على هامش مراسم تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة، وهى المراسم التى أُجريت فى كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج فى ضوء علاقات التعاون الممتدة التى تربط البلدين.

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