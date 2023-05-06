الأنبا أسطفانوس يرسم 4 كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن

جدة - نرمين السيد - صلَّى الأنبا أسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا القداس الإلهى، اليوم السبت، فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس ببيت كرمة الشهداء للمؤتمرات بالفشن.





وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة فى درجة كهنة عموم للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم: "الشماس بيشوى سامى باسم القس مرقوريوس، والشماس رمزى طلعت باسم القس أيوب، والشماس مكرم صبرى باسم القس نوح، والشماس راضى ميلاد باسم القس هارون".

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