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مصر ترحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن الجيش السودانى وقوات الدعم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 10:29 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت فى تشجيع الأطراف السودانية علي بدء الحوار.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها لأن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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