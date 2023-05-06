رئيس الوزراء يلتقى وزير خارجية بريطانيا على هامش مراسم تتويج الملك تشارلز

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 10:29 مساءً - التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الخارجية البريطانى، على هامش مشاركته فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهى المراسم التى أُجريت فى كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، فى ضوء علاقات التعاون الممتدة التى تربط مصر والمملكة المتحدة.