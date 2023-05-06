التعليم: إتاحة تسليم استمارات طلاب الدبلومات الفنية للمتخلفين عن تقدمها

جدة - نرمين السيد - قررت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، فتح الموقع الإلكترونى وتسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية الذين لم يتقدموا حتى الآن، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 14/5/2023، كآخر موعد للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2022/2023.





وبحسب خطاب عممه الوزارة على المديريات التعليمية بالمحافظات، فإنه نظرا لانتهاء موعد تسليم استمارات التقدم ودفع الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية لكل لجان النظام والمراقبة المختصة لجميع النوعيات بالتعليم الفنى، يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضى، ونظرا لوجود أعداد من طلاب المنازل والعمال والذين لم يتقدموا حتى ذلك التاريخ، ويرغبون فى التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، لهذا العام، تقرر فتح الموقع الإلكترونى مرة أخرى.

ووجهت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، مديرى المديريات، باتخاذ اللازم نحو التنبيه المشدد على جميع مدارس التعليم الفنى التابعة لكل مديرية، بعدم إرسال استمارات تخص الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعيات التعليم الفنى، إلى لجان النظام والمراقبة بعد يوم الأحد الموافق 14/5/2023، واعتبار هذا الموعد هو آخر موعد للتقدم باستمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2023.

وكشفت إدارة التعليم الفنى، أن هذه الخطوة تضمن حسن سير العمل بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة من ناحية إعداد إخطارات أرقام جلوس الطلاب المتقدمين للامتحان، وتوزيع الطلاب على لجان سير الامتحانات التحريرية والعملية، وتوفير الخامات الخاصة بالامتحانات المعملية للطلاب، وتجهيز أوراق الأسئلة بالمطبعة السرية لامتحانات الدبلومات الفنية طبقا للحصر الوارد إليها من لجان النظام والمراقبة المختصة.

وتنطلق الامتحانات العملية لشهادة الدبلوم الفنى يوم 20 مايو الجارى، قبل بدء الامتحانات التحريرية يوم 27 من نفس الشهر.