بابل شيت.. كل ما تريد معرفته عن ورقة إجابة امتحان الثانوية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى، إن الوزارة ستقدم للطلاب فيديو توضيحى لتدريب الطلاب على كيفية الإجابة على امتحان الثانوية فى وقت قريب.

ولفت إلى أن ورقة الإجابة تنقسم إلى 3 أقسام: بيانات الطالب "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، الأسئلة المقالية.

ويوضح "الفيديوجراف" التالى، أبرز المعلومات عن ورقة إجابة امتحان الثانوية العامة 2023.

وأوضح حجازى، أن أسئلة الاختيار من متعدد تبدأ بمجموعة الأسئلة المخصص لها درجة واحدة، ثم الأسئلة المخصص لها درجتان، وفى حالة وجود سؤال مخصص له درجة واحدة وسط أسئلة عليها درجتين، كما فى سؤال القطعة باللغة العربية والإنجليزية، تكتب درجة السؤال بجانبه.

وأوصى الوزير، طلاب الثانوية العامة، بعدم تجاوز المساحة المخصصة للإجابة على الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن عدد الأسطر المتاح مساوى تماما للإجابة المطلوبة، والزيادة تعنى أن طالب قد يكون حاد عن الإجابة الصحيحة.

كما حذرهم من تظليل أكثر من إجابة فى "البابل شيت"، أو الإجابة فى كراسة الأسئلة، حيث لن يعتد إلا بما كتبه الطالب فى البابل شيت فقط.



امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 12 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع، بعدها المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.



وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية، و15% مقالية. وتجرى الامتحانات ورقيا بالكامل، بنظام الـopen book، إذ يتسلم الطلاب كتيبات مفاهيم تتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، التى يحتاجها الطالب بحيث يركز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء المقالية أو الاختيار من متعدد.