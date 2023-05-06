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مستشار مجلس الوزراء الطبي: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 مايو 2023 11:31 مساءً - قال الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إن تلك اللجنة تم إنشاءها في عام 2016، بقرار من رئيس مجلس الوزراء والهدف منها هو تقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "تلك اللجنة تضم لفيف من كبار أساتذة الطب في مصر في كل التخصصات، وتجتمع اللجنة مرة أسبوعيا للنظر في قرارات العلاج والطلبات وتوفير الأدوية".

 

وقال: "في عام 2021، كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين وبالتالي كان هناك تكليفات من رئيس الوزراء، استحداث لجنة الاستغاثات الطبية، وحاولنا من خلاله الوصول للناس، بدلا من انتظار المواطن تقديم طلب العلاج، وسعينا للبحث عن الاستغاثات عبر السوشيال ميديا"

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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