جدة - نرمين السيد - تنفذه الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عملية تطوير شاملة لحديقة الحيوان فى الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من أجل إنهاء مشروع "بيتج زو"، ضمن خطة الدولة لتطوير المتنزهات العامة.





وينشر دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن حديقة الحيوان بالزقازيق: المشروع عبارة عن حديقة مفتوحة للحيوانات، يمكن الزائرين من مشاهدة الحيوانات بشكل مباشر وإطعامها، على مساحة 600 متر مربع، حيث يضم سينما مصغرة للطفل تعرض أفلام كرتون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حديقة الحيوان بالزقازيق.. إنجاز جديد فى الدلتا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.