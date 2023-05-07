الشباب والرياضة تنظم مشروع «قوافل حياة كريمة» بمحافظة البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات مشروع "قوافل حياة كريمة" بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك فى قريتى (أم الحويطات بسفاجا، والعوينة بالقصير) بمشاركة أكثر 1500 من النشء.





وتضمنت الفعاليات مجموعة من ندوات لتوعية الفتيات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وجهاز شئون البيئة للتوعية البيئية، بالإضافة إلى جلسة تعريفية للمؤتمر الوطنى للنشء لمناقشة محاور إنجازات الدولة المصرية ودور النشء فى المجتمع وربطه بقضايا الوطن. وعلى هامش القوافل تم تنفيذ جلسة لبرنامج "قيمنا من تراثنا" بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، علاوة على تنفيذ بعض الأنشطة الترويحية، والرياضية، والفنية، وتنظيم مجموعة من الورش (الرسم على الوجه، ومسرح العرائس)، بالإضافة إلى الأنشطة الكشفية لتنمية مهارات غير الكشفيين.

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